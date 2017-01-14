Роман Абрамович за два года вложил в «Челси» 90 млн фунтов

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Челси

Стала известна сумма, которую Роман Абрамович вложил в «Челси» за последние два года. Она составляет около 90 миллионов фунтов.

Также Абрамович выплачивал клубу по 1 миллиону фунтов ежегодно за аренду вип-ложи на «Стэмфорд Бридж».

По итогам сезона-2015/16 убыток «Челси» составил 70,6 миллионов фунтов, несмотря на рост доходов до 329,1 миллионов фунтов и прибыль от продажи игроков в 49 миллионов фунтов. Такой размер убытка связан с тем, что клуб заплатил 67 миллионов фунтов компании «Аdidas» за расторжение контракта на 6 лет раньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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