Федор Смолов: «Болельщики «Динамо» с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые!»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о взаимоотношениях футболистов и болельщиков. Форвард вспомнил, как в бытность игроком «Динамо», фанаты бело-голубых оскорбляли команду.

«Когда фанаты «Динамо» приехали на базу команды и стали угрожать футболистам, я был в аренде в «Анжи». Дикая история. Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала. Когда я играл за «Динамо» и с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые!», то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?

Должна существовать золотая середина — взаимоуважение. Если команда проигрывает, а половина стадиона стоит и поет, гонит вас вперед, то после этого они вправе зайти в раздевалку и сказать: «Чуваки, камон. Мы там за вас болеем, а вы играете хреново». Тогда не стыдно встать и извиниться: «Мы не оправдали ваших надежд, а вы нас поддерживали. Спасибо». Вопросов нет», — заявил Федор Смолов.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. После 17 туров «Краснодар» занимает 5 место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The-Flow