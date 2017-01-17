Джейми Каррагер: «Гвардиола не выиграет ЛЧ или АПЛ с Клаудио Браво в воротах»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Карагер поделился мнением об игре голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво. По его мнению, с этим голкипером Гвардиола ничего не выиграет.

«Гвардиола сказал на пресс-конференции, что его команда создает достаточное количество моментов, но не забивает, а соперники имеют одну возможность – и забивают. Первое, они, соперники, действительно создают опаснейший момент. Второе, голкипер «Сити» далек от совершенства.

Гвардиола повел себя довольно безжалостно по отношению к Харту. В определенном смысле я его понимаю, поскольку тренер должен быть решительным, хотя и не считаю, что решение отдать его было верным.

Теперь ему нужно принять еще одно безжалостное решение – по отношению к Браво.

«Сити» следует искать нового голкипера или возвращать Харта из «Торино». Если Гвардиола хочет выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, а именно за этим его и приглашали, то с этим голкипером ему это сделать не удастся», — отметил Каррагер.

Клаудио Браво принял участие в 18 матчах АПЛ и пропустил 23 гола, записав в свой актив 4 сухих матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports