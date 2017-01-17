Денис Глушаков: «Луис Адриано — хороший игрок, который должен помочь «Спартаку»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился своим мнением относительно трансферов клуба в зимнее трансферное окно. В понедельник «Спартак» объявил о подписании контрактов с Александром Самедовым и Луисом Адриано.

«С Адриано я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь «Спартаку», у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся.

Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же, у нас не такая большая скамейка была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде.

Александр Самедов – очень опытный футболист, воспитанник «Спартака». Уверен, что в атмосферу команды он впишется без проблем, в сборной играет все-таки. Я думаю, что Массимо Каррера решит, на какой позиции он видит Сашу. Если на позиции Промеса, то здоровая конкуренция – всегда хорошо. Играет тот, кто на данный момент сильнее. Логично, что если руководство и тренер хотели, чтобы Саша был в команде, значит, было понимание, какое он место займет. Желаю ему, чтобы он выигрывал конкуренцию и играл в основе», — рассказал Денис Глушаков.

После 17 туров «Спартак» ушел на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата, набрав 40 очков и оторвавшись от ближайшего преследователя на 5 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт