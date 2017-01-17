Гвардиола намерен избавиться от 13 игроков в летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола планирует устроить массовую чистку состава, избавившись от 13 игроков грядущим летом. Сокрушительное поражение от «Эвертона» в минувшие выходные со счетом 4:0 окончательно убедило Гвардиолу внести существенные изменения в состав команды по окончании сезона.

В число 13 игроков, от которых Пеп планирует избавиться летом входят сразу шесть футболистов, чьи контракты истекают через полгода: Яя Туре, Вилли Кабальеро, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Бакари Санья и Хесус Навас. Проследовать вслед за ними рискуют Александр Коларов, а также выступающие в других клубах на правах аренды Джо Харт, Эльяким Мангала, Вилфрид Бони и Самир Насри.

На их место Гвардиола собирается пригласить двух центральных защитников, двух фланговых защитников, а также вратаря, полузащитника и нападающего. По имеющейся информации, приоритетной целью «горожан» стал Райан Бертран из «Саутгемптона».

Ранее также сообщалось об интересе Гвардиолы к Вирджилу Ван Дейку из все того же «Саутгемптона», Пьер-Эмерику Обамеянгу из «Боруссии Дортмунд», а также Алексису Санчесу из «Арсенала».

После 21 тура «Манчестер Сити» занимает 5 строчку, имея в своем активе 42 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph