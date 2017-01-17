Александр Мостовой: «Не отказался бы возглавить селекционный отдел «Спартака». Знаю несколько игроков, которые могли бы усилить состав «красно-белых»

«Мое мнение – «Спартак» усилился достаточно этой зимой. Три из четырех новичков мне понятны, вопросы вызывает лишь переход Луиса Адриано. Не совсем понимаю состояние, в котором находился бразилец, играя в «Милане». Сейчас у него должен быть эмоциональный всплеск, жду от Адриано, что он будет рвать и метать.

Что бы сделал, если бы возглавлял селекционный отдел «Спартака»? Точно не отказался бы от этого места. В моем понимании есть несколько игроков, которые могли бы усилить состав «красно-белых», но фамилии называть не хочу. В этом нет смысла, у каждого ведь свое видение ситуации», — рассказал Александр Мостовой.