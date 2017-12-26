Дженнаро Гаттузо уволят из «Милана» в случае поражений от «Интера» и «Фиорентины»

Автор: Евгений Морозов 0

Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост в случае неудач с «Интером» в 1/4 финала Кубка Италии и игре 19-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Об этом сообщает итальянская пресса.

Ранее сообщалось, что если отставка Гаттузо состоится, то, вероятно, Монтелла вернется в «Милан», так как он все еще на контракте в клубе.

Монтелла был уволен 27 ноября. При нем «Милан» в 14 турах набрал 20 очков и находился на 7-м месте, проиграв в очных матчах всем соперникам из топ-6 с разницей голов 4:15.

С Гаттузо миланцы провели 6 матчей во всех турнирах, одержав лишь одну победу в серии А. Команда опустилась на 11-е место.

Фото: Global Look Press
Источник:   Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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