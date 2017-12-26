Харри Кейн опередил Лионеля Месси по голам в 2017 году

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (5:1) сделал хет-трик. Этот мяч стал для него 56-м в 2017 году.

Таким образом, англичанин опередил по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (54 гола).

Кейн забил 56 голов в 52 матчах: 49 голов за «Тоттенхэм» и 7 за сборную Англии.

Форвард также обогнал Криштиану Роналду («Реал»), Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Роберта Левандовского («Бавария»), которые забили по 53 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»