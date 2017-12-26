Винченцо Монтелла может возглавить «Севилью»

Бывший главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла является одним из кандидатом на пост главного тренера «Севильи». Клуб уже начал переговоры с тренером.
На этот пост претендуют также Хавьер Грасия и Луис Энрике.
Ранее сообщалось, что Монтелла может вернуться в «Милан» в случае отставки Дженнаро Гаттузо.
Руководство «Севильи» уволило Эдуардо Бериццо в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах. Минувшей осенью стало известно, что у тренера диагностирован рак простаты. Аргентинец уже перенес операцию.
Фото: Global Look Press
Источник: As