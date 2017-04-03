Доменико Кришито: «Санкт-Петербург все эти шесть лет дарил мне чувство безопасности»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал теракт в метро Санкт-Петербурга. Погибли 10 человек, около 50 ранены.

«Веря всегда в более светлый мир, состоящий только из радостных красок, молюсь за жертв и семьи, затронутые сегодняшними событиями. Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, который все эти шесть лет дарил мне чувство безопасности», — написал Кришито в своем аккаунте в «Инстаграме».

В Санкт-Петербурге днем 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошел взрыв.

Фото: Global Look Press

Источник: «Инстаграм».