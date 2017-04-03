Халк и Андре Виллаш-Боаш выразили соболезнования в связи со взрывами в петербургском метро

Бывший нападающий «Зенита», ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк выразил соболезнования в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге. Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш также высказался на тему теракта.

«Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке», — написал Виллаш-Боаш в своем аккаунте в «Инстаграме».

My dear Saint Petersburg citizens please be strong. My condolences to the families who lost their loved ones in today’s horrific attack. #saintpeterburg #russia #stopwar #stopterrorism #🇷🇺 Публикация от André Villas Boas (@officialavb) Апр 3 2017 в 7:01 PDT

«Держись, Петербург! Молюсь за вас. Благослови вас бог», — в свою очередь заявил Халк.

Держись, Петербург! Молюсь за вас 🙏🏾 Благослови вас Бог. Força São Petersburgo! Estou em oração 🙏🏽 Que DEUS abençoe. Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) Апр 3 2017 в 7:05 PDT

Также бывший тренер «Зенита» Луиш Мартинш, работавший в санкт-петербургском клубе в штабе португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал случившееся в метро Санкт-Петербурга: «У меня никогда не было проблем с безопасностью в Санкт-Петербурге. Я влюблен в этот город. Сильно переживаю за моих друзей. Хочу и вернусь в Санкт-Петербург без какого-либо страха».

Днем 3 апреля в вагоне петербургского метрополитена произошёл взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в третьем вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Сообщается о 10 погибших, 50 человек пострадали.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram