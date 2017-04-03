FA может дисквалифицировать Дэвида Мойеса за угрозы журналистке

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит ситуацию с угрозой главного тренера «Сандерленда» Дэвида Мойеса журналистке BBC Вики Спаркс. FA потребовала от шотландского специалиста объяснений, ему может грозить дисквалификация.

Мойес ранее принес извинения журналистке, она их приняла.

Инцидент произошел после матча с «Бернли». Мойес пригрозил журналистке за вопрос о том, что его будущее может находиться под угрозой из-за того, что владелец «Сандерленда» Эллис Шорт посетил матч. Шотландец ответил: «Не будьте так дерзки. Вы можете получить пощечину, даже не смотря на то, что вы женщина». При этом журналистка и оператор BBC смеялись во время слов Мойеса, судя по записи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian