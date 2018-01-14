Daily Mail сообщает, что в России планировали подменять допинг-пробы футболистов сборной во время ЧМ-2018

Британский таблоид опубликовал материал о сборной России и ЧМ-2018. По мнению издания, в России планировали подменять допинг-пробы футболистов сборной во время турнира.

«Россия планировала подменять образцы мочи во время ЧМ-2018, чтобы футболисты сборной этой страны могли безнаказанно использовать допинг ближайшим летом. Точно так же, как было на зимней Олимпиаде в Сочи, по словам источников, близких к Григорию Родченкову, бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории.

ФИФА подходит к ЧМ-2018, пытаясь вести расследование и, возможно, наказать страну-хозяйку за то, что выглядит как самый крупный допинговый скандал, когда-либо случавшийся в футболе. Это может привести к тому, что российская команда лишится нескольких игроков, и это, вероятно, повлечет за собой призывы отстранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира», – сказано в тексте.

Таблоид приводит слова Брайана Фогеля, режиссера документального фильма «Икар» о допинге в российском спорте: «От Родченкова мне известно, что Мутко дал указание: «Футбол должен быть чистым». Это означало, что не должно быть никаких положительных допинг-проб, даже если все игроки участвовали в поддерживаемой государством допинговой программе».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail