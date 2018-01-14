Наби Кейта не перейдет в «Ливерпуль» этой зимой

Руководство «РБ Лейпциг» опровергло информацию относительно досрочного ухода полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль». Ранее немецкие издания сообщали, что клуб может отпустить 22-летнего игрока в зимний трансферный период за дополнительную компенсацию, размер которой составит € 15-20 млн.

«Наби Кейта останется игроком «РБ Лейпциг» до 30 июня 2018 года. Мы хотели бы остановить спекуляции о январском переходе Кейта в «Ливерпуль», — говорится в заявлении немецкого клуба.

В текущем сезоне Бундеслиги гвинейский полузащитник в 14 матчах за «РБ Лейпциг» забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «РБ Лейпциг»