ФИФА осуждает «Спартак» за пост о «шоколадках»

Автор: Никита Пронин 0

Спартак

ФИФА высказалась по поводу поста Георгия Джикии в официальном твиттере «Спартака». Также организация заявила, что РФС должна применить санкции в отношении клуба.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным «твиттером» «Спартака». Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема и ей нет места в футболе. Данный случай входит в зону ответственности РФС. Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жесткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

В свою очередь игроки «Спартака» находятся в отличном настроении:

Фото: твиттер «Спартака»
Источник: Reuters

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