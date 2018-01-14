ФИФА осуждает «Спартак» за пост о «шоколадках»

ФИФА высказалась по поводу поста Георгия Джикии в официальном твиттере «Спартака». Также организация заявила, что РФС должна применить санкции в отношении клуба.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным «твиттером» «Спартака». Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема и ей нет места в футболе. Данный случай входит в зону ответственности РФС. Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жесткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

В свою очередь игроки «Спартака» находятся в отличном настроении:

Спартаковские бразильцы: «Джикия — наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2018

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Reuters