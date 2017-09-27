Болельщики футбольного клуба «Ибис» недовольны победной серией клуба

Автор: Никита Пронин 0

Болельщики бразильского клуба «Ибис» недовольны победами своего клуба. Фанаты даже слоган придумали «Худшая команда мира».

В минувшем туре клуб «Ибис» обыграл «Ферровьярио до Кабо» (1:0) в рамках второго дивизиона лиги штата Пернамбуку. Эта победа стала для «Ибиса» третьей подряд, и если в субботу команда возьмет верх над «Лимаренсе», то побьет клубный рекорд, одержав четыре победы кряду.

Однако болельщики «Ибиса» недовольны такими результатами. Группа фанатов даже подготовила плакаты с требованием не побеждать в четвертом матче подряд.

Фото: твиттер «Ибиса»
Источник: Globo Esporte

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

No related photos.

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 