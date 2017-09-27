Болельщики футбольного клуба «Ибис» недовольны победной серией клуба

Болельщики бразильского клуба «Ибис» недовольны победами своего клуба. Фанаты даже слоган придумали «Худшая команда мира».

В минувшем туре клуб «Ибис» обыграл «Ферровьярио до Кабо» (1:0) в рамках второго дивизиона лиги штата Пернамбуку. Эта победа стала для «Ибиса» третьей подряд, и если в субботу команда возьмет верх над «Лимаренсе», то побьет клубный рекорд, одержав четыре победы кряду.

A nossa torcida tá revoltada com as vitórias… 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Yf8VjvCPag — Íbis Sport Club (@ibismania) September 26, 2017

Однако болельщики «Ибиса» недовольны такими результатами. Группа фанатов даже подготовила плакаты с требованием не побеждать в четвертом матче подряд.

Фото: твиттер «Ибиса»

Источник: Globo Esporte