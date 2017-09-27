Бобби Чарльтон: «Любой матч ЛЧ в Москве напоминает мне о победе «МЮ» в 2008 году»

Автор: Владимир Шевелев 0

Бобби Чарльтон

Живая легенда английского футбола и «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон сделал любопытное признание. По его словам, любой матч Лиги чемпионов, который проходит в Москве, возвращает его в 2008 год. 

«До сегодняшнего дня я не ездил в Москву, но любой матч Лиги чемпионов в этом городе возвращает меня в 2008 год», — говорится в сообщении.

В мае 2008 года «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов на стадионе «Лужники» в серии пенальти обыграл «Челси» (6:5). Основное время завершилось вничью (1:1).

27 сентября в Москве в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». Начало – в 21:45 мск.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Бобби Чарльтона

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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