Бобби Чарльтон: «Любой матч ЛЧ в Москве напоминает мне о победе «МЮ» в 2008 году»

Живая легенда английского футбола и «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон сделал любопытное признание. По его словам, любой матч Лиги чемпионов, который проходит в Москве, возвращает его в 2008 год.

«До сегодняшнего дня я не ездил в Москву, но любой матч Лиги чемпионов в этом городе возвращает меня в 2008 год», — говорится в сообщении.

В мае 2008 года «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов на стадионе «Лужники» в серии пенальти обыграл «Челси» (6:5). Основное время завершилось вничью (1:1).

27 сентября в Москве в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». Начало – в 21:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Бобби Чарльтона

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»