Разноцветный Сфинкс из Play-Doh и другие digital-инсталляции, созданные детьми

В Центральном доме художника на Крымском валу показали реплику одной из самых загадочных статуй в мире – Большого Сфинкса. Авторами шедевра стали совсем юные скульпторы, воссоздавшие его из яркой массы для лепки Play-Doh.

Всего на один день 23 сентября зал ДНК Центрального дома художника превратился в настоящий мир детского воображения. В поддержку запуска новой линейки Play-Doh Touch здесь прошла первая интерактивная выставка, все экспонаты которой были сделаны детьми на праздновании Международного дня Play-Doh 16 сентября, проходившего в стране детства Кидзании.

30 digital-инсталляций, созданные детьми из массы для лепки Play-Doh, ожили в новом приложении Play-Doh Touch, после чего были представлены на девяти огромных экранах. Главным экспонатом выставки стала 2-метровая скульптура Сфинкса, которую более 200 детей воссоздали из 100 кг разноцветной массы для лепки Play-Doh. Помимо невероятных жителей из воображаемых миров дети оживили любимых героев вселенной Hasbro – Оптимуса Прайма и My Little Pony.

«Мы хотели показать, что получится, если воображение детей превратить в искусство. Просмотрев получившуюся экспозицию, я осознал, что все удалось. Если честно, просто не могло быть иначе! Образы, которые рождаются в воображении детей, это чистое искусство, кристаллизация вдохновения, и важно лишь уловить его. Именно к этому мы и стремились, отсканировав скульптуры созданные детьми с Play-Doh Touch и перенеся их в новый виртуальный мир для этой выставки», – поделился Андрей Люблинский, который выступил художественным руководителем выставки и помог детям раскрыть свой потенциал творцов, чтобы образы, рожденные в воображении, обрели форму.

«Фантазия современных детей развивается с той же скоростью, с какой развиваются технологии. Компания Hasbro, чья миссия делать мир детей и родителей лучше, не оставила без внимания этот процесс. В основе бренда Play-Doh – безграничное творчество, воображение и веселое познание мира. Новая линейка игровых наборов и приложение Play-Doh Touch позволяют ребенку в полной мере проявлять творческие способности в уже ставшей для него комфортной технологичной среде и буквально оживлять созданных ими героев в мобильном приложении. Нам очень важно делать продукцию, которая радует ребенка и помогает развитию творческого мышления, которое так необходимо в детском возрасте», – комментирует директор по маркетингу Hasbro Russia Ольга Мачильская.

Компания Hasbro, один из мировых лидеров по производству игр и игрушек уже более 60 лет выпускает всемирно известную массу для лепки Play-Doh. Новые интерактивные наборы Play-Doh Touch представлены во всех крупных магазинах игрушек с сентября 2017 года, мобильное приложение доступно бесплатно в AppStore и Google Play.

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