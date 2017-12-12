Алексей Смертин:  «Болельщики «Динамо» смогли бы оценить преданность Александра Ташаева бело-голубым цветам»

Автор: Дмитрий Темников 0

Сегодня стало известно о том, что полузащитник «Динамо» Александр Ташаев может перейти в «Спартак». Информацию прокомментировал исполнительный директор москвичей Алексей Смертин. 

«С 1 декабря Александр Ташаев может определять свое карьерное будущее совершенно самостоятельно и подписывать контракт с любым клубом. Конечно, «Динамо» не может не рассчитывать на воспитанника своей академии и заинтересовано в нем. Мы видим его перспективы, в том числе и как члена сборной российской команды. Думаю, болельщики «Динамо» тоже смогли бы оценить преданность Александра бело-голубым цветам», — сказал Смертин.

По некоторым данным, «Динамо» уже безуспешно пыталось продлить соглашение с Ташаевым. Агент игрока Алан Агузаров в октябре заявлял о том, что его клиентом заинтересованы европейские команды.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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