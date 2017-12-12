Василий Уткин: «Юрий Семин ставит «Локомотиву» примитивную игру, но он никогда не сдается»

Журналист Василий Уткин прокомментировал лидерство «Локомотива» в чемпионате России. Также Уткин высказался по поводу стиля игры, который ставит команде главный тренер Юрий Семин.

«Лидерство «Локомотива» — неожиданность. Время Семина уже прошло, но вот сейчас его хватает. Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера» «Локомотив» играет более цельно, он как-то сложился. В сильных командах уже не столько игроков европейского уровня, есть команды с долгами. Хочется верить в лучшее.

Семин ставит примитивную игру. Но у него есть хорошие качества: он никогда не сдается. У Семина развиты животные инстинкты, в частности, во взаимотношениях с командой. Заиграл Лысов, метаморфоза с Фарфаном. Достижение Семина, что Алексей Миранчук не ушел. Антон Миранчук — опыт, который можно изучить. Он был востребованным игроком в Эстонии. Они оба достаточно молодые, у нас вообще молодым мало доверяют, — передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России «Локомотив» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.