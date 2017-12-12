Из-за недовольства арбитрами «Лацио» может бойкотировать игры Серии А

Главы итальянского «Лацио» собираются бойкотировать матчи Серии А. Это решение связано с тем, что руководство недовольно судейством во время игр «орлов».

По мнению президента римлян Клаудио Лотито, против его клуба идет спланированная кампания. Как считает Лотито, этот сговор рассчитан на то, чтобы «орлы» не вошли в первую четверку по итогам сезона. Так, в последнем матче «Лацио» в Серии А против «Торино» арбитр принял спорное решение удалить игрока римской команды Чиро Иммобиле. В этой же встрече судья не назначил пенальти в ворота туринцев после того, как футболист «быков» Фальке сыграл рукой в своей площади. В итоге «Торино» одержал победу — 3:1.

После 15 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 32 очка. Команда идет на 5-м месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Premium Sport