Александр Бородюк покинул сборную Казахстана

Российский специалист Александр Бородюк больше не работает со сборной Казахстана. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, вчера на заседании тренерского совета Казахстанской федерации футбола Бородюку выразили недоверие. Главный тренер казахстанской национальной команды согласился с неудовлетворительной оценкой своей работы. Появились слухи, что 55-летний специалист заявил о решении подать в отставку. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Напомним, в феврале 2017-го Александр Генрихович подписал 3-летнее соглашение со сборной Казахстана. Под его руководством национальная команда проиграла 6 из 7 матчей отбора к ЧМ-2018, а сам Бородюк был назван худшим тренером местной сборной за последние 12 лет.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Bnews.kz