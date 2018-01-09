«Спартак» взял на сбор в ОАЭ 27 игроков

«Спартак» вылетел в ОАЭ на первый тренировочный сбор, который пройдет 9 по 22 января в Дубае. На сборе под руководством Массимо Карреры будут работать 27 футболистов.

Полный список игроков «Спартака» выглядит так: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

В Эмиратах спартаковцы сыграют два контрольных матча. 18 января спартаковцы сыграют с китайским клубом «Шанхай СИПГ», а 22-го — с «Астаной» из Казахстана.

Напомним, в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» занимает третье место с 37 очками. Столько же баллов у «Зенита». Лидирует «Локомотив» — 45 очков. Чемпионат возобновится 2 марта. Кроме того, команда Карреры проведет в феврале матчи 1/16 финала Лиги Европы, соперником в которых будет «Атлетик» из Бильбао.

Источник: Официальный сайт «Спартака»

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