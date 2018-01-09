Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Китае, на «Камп Ноу» состоялась презентация Филиппе Коутиньо. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 января.

1. Дортмундская «Боруссия» согласилась продать Пьера-Эмерика Обамеянга в Китай

«Гуанчжоу Эвергранд» договорился с немецким клубом о трансфере лучшего бомбардира Бундеслиги прошлого сезона.

2. «Барселона» представила Филиппе Коутиньо на «Камп Ноу»

Переход бразильца из «Ливерпуля» стал третьим по дороговизне в истории футбола.

3. «Ювентус» хочет приобрести Месута Озила

Но у туринцев есть серьезный конкурент в борьбе за плеймейкера «Арсенала».

4. «Спартак» и «Сантос» во вторник проведут переговоры по Вериссимо

Ранее бразильский клуб отклонил предложение красно-белых в размере 6 миллионов евро.

5. ЦСКА интересуется опорным хавбеком из Хорватии

Армейцы могут приобрести 19-летнего полузащитника «Славена».

6. Жена Андрея Аршавина была снята с рейса и угрожала стюардессе

Супруга футболиста может быть внесена в черный список компании «Аэрофлот».

7. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Габулов перешел в «Брюгге», «Рубин» усилился нападающим сборной Исландии и другие новости.

Фото: Global Look Press

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