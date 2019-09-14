Премьер-лига. 9-й тур. «Урал» одержал в Москве волевую победу над «Спартаком»

«Спартак» в Москве встречался с «Уралом». Клуб из Екатеринбурга одержал волевую победу.

Премьер-лига. 9-й тур

СПАРТАК — УРАЛ — 1:2 (1:0).

Москва. 14 сентября.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 70), Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Тил, Ларссон (Понсе, 62), Шюррле.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Кухарчик, 70), Бавин, Августиняк, Эль-Кабир (Насыров, 90), Панюков (Егорычев, 78), Ильин.

Голы: 1:0 – Жиго (12), 1:1 – Ильин (47), 1:2 – Эль-Кабир (61).

Предупреждения: Эль-Кабир (42), Августиняк (55), Тил (65), Ароян (69), Жиго (85), Рассказов (90).

11 (3) удары (в створ) 13 (7)

16 фолы 14

6 угловые 1

1 офсайды 2

61 % владения мячом 39

«Спартак» открыл счет после первой же атаки. Жиго головой замкнул подачу Бакаева с углового флажка. Полузащитник затем пробил на исполнение, но мяч пролетел рядом со штангой. В середине тайма Максименко отбил сильный прострел Эль-Кабира. В конце тайма Баклов дважды спас ворота от гола, отбив дальний удар и не позволив добить мяч в ворота. Уральцы продолжили атаковать, свой шанс не реализовал Панюков. В начале второго тайма гости сравняли счет. Ильин расстрелял ворота Максименко. Гол нападающего стал первым голом уральцев в гостевых матчах в текущем сезоне РПЛ. Затем Эль-Кабир в одиночку прошел по флангу и обманул Максименко, пробив в ближний угол. «Урал» остается неудобной командой для Олега Кононова. В личных встречах специалист шесть раз из 12-ти терял очки. «Урал» также не проигрывает третью игру в Москве подряд. «Спартак» же терпит третье поражение подряд во всех турнирах.

Фото: твиттер клуба «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»