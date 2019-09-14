Премьер-лига. 9-й тур. «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи»

В очередной встрече 9-го тура РПЛ «Сочи» принимал «Локомотив». В этом матче победу одержали подопечные Юрия Семина.

Премьер-лига. 9-й тур

СОЧИ —ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:1)

Сочи. 14 сентября.

Стадион: «Фишт».

Судья: Игорь Панин (Дмитров).

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Юрганов, Кудряшов, Бурмистров (Набиуллин, 69), Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Заболотный, 76), Полоз, Карапетян (Лагатор, 46).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Хеведес (Серкейра, 79), Чорлука, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Жоау Мариу, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Смолов (Коломейцев, 83).

Гол: 0:1 — Крыховяк (20).

Предупреждения: Цаллагов (38), Живоглядов (42), Баринов (45), Юрганов (62), Лагатор (90).

10 (3) удары (в створ) 15 (5)

15 фолы 9

0 офсайды 3

0 угловые 4

40 % владения мячом 60

«Сочи» и «Локомотив» в прошлом туре потерпели поражения. Поэтому обе команды с первых минут начали атаковать. В середине первого тайма гости забили. Смолов скинул мяч на Крыховяка в центре поля, а польский футболист убежал один на один с Джанаевым и переиграл вратаря. Отметим, что для поляка этот гол оказался уже 4-м в нынешнем сезоне (за прошлый чемпионат он отличился лишь дважды). Во втором тайме команды создавали моменты, однако забить им не удалось. Таким образом, «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на 4-е место. «Сочи» с 6-ю баллами остается на 14-й позиции.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»