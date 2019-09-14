Юлиан Нагельсманн: «В матче с «Баварией» «Лейпциг» покажет хорошую форму»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нагельсманн

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии». Встреча состоится в Лейпциге, на «Ред Булл Арене».

«Нам определенно предстоит оборонительная работа. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда.

Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков», – сказал Нагельсманн.

«Лейпциг» выиграл все 3 матча на старте чемпионата Германии и лидирует в турнирной таблице. «Бавария» с 7 очками идет второй.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

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