Юлиан Нагельсманн: «В матче с «Баварией» «Лейпциг» покажет хорошую форму»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии». Встреча состоится в Лейпциге, на «Ред Булл Арене».

«Нам определенно предстоит оборонительная работа. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда.

Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как «Бавария». Хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков», – сказал Нагельсманн.

«Лейпциг» выиграл все 3 матча на старте чемпионата Германии и лидирует в турнирной таблице. «Бавария» с 7 очками идет второй.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»