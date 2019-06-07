УЕФА: «У Петербурга отличная заявка на финал Лиги чемпионов. У нее есть шансы на победу»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен высказался о шансах Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов в ближайшем будущем. Победителя выберут в сентябре 2019 года.

«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано.

В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал», – сказал Каллен.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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