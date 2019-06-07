Мехди Бенатиа может вернуться в «Ювентус»

Защитник «Аль-Духайля» Мехди Бенатиа может оказаться в Италии. Он заинтересован в возвращении в «Ювентус».

По информации источника, в настоящий момент «черно-белые» пытаются найти игрока в центр защиты с качествами, как у 32-летнего марокканца. Сам футболист готов вернуться в «Ювентус» в связи с увольнением главного тренера Массимилиано Аллегри, с которым у него было недопонимание.

Напомним, Мехди Бенатиа выступал за «Ювентус» с 2016 по 2019 годы. За это время марокканский защитник дважды становился чемпионом Италии и столько же раз выигрывал Кубок страны. В январе этого года он перешел в «Аль-Духайля» за 8 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia