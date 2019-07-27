Премьер-лига. 3-й тур. «Уфа» дома обыграла «Крылья Советов»

В матче 3-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» принимала «Крылья Советов». Встреча закончилась победой хозяев.

Премьер-лига. 3-й тур

УФА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (2:1)

Уфа. 27 июля.

Стадион: «Нефтяник». 6543 зрителя.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин, Пуцко, Сухов, Тилль (Емельянов, 82), Карп, Фомин, Алиев, Козлов (Бизяк, 74), Игбун (Гиоргобияни, 90).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Канунников, 70), Полуяхтов, Карпов, Комбаров, Кабутов, Мияйлович, Гынсарь (Радоньич, 74), Гацкан, Зинковский, Соболев (Голенков, 84).

Голы: 1:0 — Фомин (21), 1:1 — Мияйлович (25), 2:1 — Полуяхтов (автогол, 33).

Предупреждения: Пуцко (52), Полуяхтов (57), Соболев (60).

6 (5) удары (в створ) 11 (3)

17 фолы 7

2 офсайды 0

2 угловые 7

48 % владения мячом 52

«Уфа» подошла к этой встрече с 2-х матчей серией из поражений. Поэтому уже с первых минут футболисты хозяев завладели преимуществом и провели несколько атак. В середине первого тайма им удалось забить. Сухов подал точно на Фомина, который направил мяч в дальний угол. Затем Мияйлович около штрафной пробил в правую девятку, тем самым сравняв счет в игре. Еще до перерыва уфимцы вышли вперед. После подачи Тилля мяч угодил в Полуяхтова, от которого футбольный снаряд отлетел в ворота. Во втором тайме «Крылья Советов» владели преимуществом, однако не смогли забить. Таким образом, «Уфа» одержала первую победу в чемпионате, а самарский клуб проиграл второй раз подряд.

Фото: твиттер клуба «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»