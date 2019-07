Роберто Фирмино сделал тату в честь победы в Лиге чемпионов

Победа в Лиге чемпионов стала ярким событием в жизни Роберто Фирмино. Форвард «Ливерпуля» сделал татуировку в честь выигранного трофея.

Нападающий «мерсисайдцев» сделал татуировку в память о победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Напомним, в финале турнира «красные» обыграли «Тоттенхэм» (2:0).

На изображении присутствует сам бразилец, поднимающий трофей над головой. Чемпионский кубок стал уже шестым в истории «Ливерпуля».

Roberto Firmino got a tattoo of him lifting the Champions League trophy 🏆

