Роберто Фирмино сделал тату в честь победы в Лиге чемпионов

Автор: Анатолий Акулов 0

Фирмино

Победа в Лиге чемпионов стала ярким событием в жизни Роберто Фирмино. Форвард «Ливерпуля» сделал татуировку в честь выигранного трофея.

Нападающий «мерсисайдцев» сделал татуировку в память о победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Напомним, в финале турнира «красные» обыграли «Тоттенхэм» (2:0).

На изображении присутствует сам бразилец, поднимающий трофей над головой. Чемпионский кубок стал уже шестым в истории «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 34 матча в чемпионате Англии. На его счету 12 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Роберто Фирмино

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