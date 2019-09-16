Марио Манджукич может перейти в «Аль-Гарафу»

Хорватский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Катара. 33-летним футболистом интересуется «Аль-Гарафа».

Катарцы уже провели переговоры с агентом игрока. «Аль-Гарафа» предлагает форварду 3-летний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Отмечается, что трансферная cделка может быть заключена в январе. Заметим, директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ранее уже подтверждал информацию о наличии предложения из Катара.

В прошедшем розыгрыше Серии А игрок провел 25 матчей. В его активе 9 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Николо Скиры