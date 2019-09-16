Александр Головин: «Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть «Монако»

Полузащитник «Монако» оценил шансы молодых российский игроков на переезд в Европу. По его словам, наибольшие шансы на переход у братьев Миранчуков и Федора Чалова.

23-футболист отметил, что эти игроки уже сейчас по своему уровню соответствуют командам из топ-5 европейских лиг. А также поделился мнением, где у молодых россиян будет больше шансов раскрыть свой потенциал.

«Попробовать себя в таком чемпионате, как в Англии, – это сумасшедший опыт. С другой стороны, ты не будешь играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Вот «Кристал Пэлас»… Наверное, ему (Чалову) нужно делать то, что хочется больше всего. А насколько я знаю, он хочет попробовать себя в Европе», — сказал Головин.

«Я бы любому русскому футболисту был рад, если бы мы могли поиграть вместе за границей. А Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть. Взять последние игры – они на очень хорошем уровне», — добавил он.

В текущем сезоне Чалов провел 9 матчей в чемпионате России. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи. В активе Алексея Миранчука 3 гола и 1 асссист в 8-ми играх. На счету Антона Миранчука — 2 гола и 1 результативная передача в 8-ми встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ