Киевское «Динамо» может пригласить в команду Олега Кононова

Главный тренер «Спартака» может перебраться в чемпионат Украины. 53-летний специалист может возглавить киевское «Динамо».

Сообщается, что киевляне внимательно следят за развитием ситуации вокруг возможной отставки белорусского тренера «красно-белых». Напомним, москвичи под руководством Кононова проиграли три матча подряд, не вышли в групповой этап Лиги Европы и после 9 туров РПЛ занимают в таблице 6-е место.

Отмечается, что специалист при определенном раскладе может вернуться в украинский чемпионат. Кононов ранее тренировал в Премьер-лиге запорожский «Металлург», «Карпаты» и «Севастополь».

Киевляне не могут победить уже в шести матчах подряд. Помимо этого, команда не сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в этом сезоне. В раунде плей-офф квалификации «бело-голубые» проиграли «Брюгге» (0:1, 3:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс