Массимо Каррера: «Самым важным для Глушакова был он сам»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением об экс-хавбеке «красно-белых» Денисе Глушакове. Напомним, итальянский специалист вывел из основного состава команды незадолго до своей отставки осенью 2018 года.

55-летний тренер также рассказал, как проходил процесс продления контракта с российским полузащитником. «Глушаков добротный футболист. На его позиции есть игроки лучше и есть хуже. Мне было сложно рассмотреть этого человека. Запомнилась вещь, которую он сказал, когда меня назначили главным тренером. Прозвучала фраза, что был только один тренер, который не ставил его в состав. И в тот момент я понял, что это за личность», — cказал Каррера.

«Это человек, который хотел направить прожектор на себя, быть в центре внимания, быть звездой. Что самым важным для него был он сам. У него истекал срок действия контракта, и тогда я одобрил продление. Это был важный для «Спартака» игрок», — отметил Массимо.

«Никто не сказал, что он на три года. Иначе я бы повел себя по-другому. Такому игроку можно было предложить «1+1», чтобы у него было больше мотивации, — заключил он.

Массимо Каррера руководил «Спартаком» с 2016 года. За 2 года работы в московском клубе итальянец привел команду к чемпионскому титулу, а также к победе в Суперкубке России в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс