«Ювентус» рассчитывает зимой получить Иско

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Реала» Иско. Туринский клуб в зимнее трансферное окно намерен подписать контракт с 27-летним футболистом.

Иско в нынешнем сезоне практически не играет в своей команде.

«Реал» оценивает испанского полузащитника в 75 миллионов евро. При этом существует вариант, при котором «Королевский клуб» согласится продать хавбека по более низкой цене.

Нынешний контракт Иско с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в двух стартовых матчах «Реала».

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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