Пьер-Эмерик Обамеянг: «Ощущение, что «Арсенал» дарит голы сопернику»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничью с «Уотфордом». Встреча закончилась со счетом 2:2, сам габонец отметился дублем.

«Очевидно, что мы не ожидали камбэка «Уотфорда». Мы знали, что они попытаются вернуться с правильным настроем на второй тайм.

К сожалению, мы не смогли с ними справиться. Такое чувство, что мы буквально дарим голы сопернику.

Я не хочу никого обвинять. Можно было бы сказать, что мы должны были забить третий гол и решить исход игры, поэтому я не буду говорить, что это чья-то вина конкретно.

Стыдно пропускать такие голы», – сказал Обамеянг.

После пяти туров АПЛ «Арсенал» занимает седьмую строяку в яемпионате с восемью очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com