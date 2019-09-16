Louis Vuitton может приобрести «Милан» весной 2020 года

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, возможно, будет новым владельцем «Милана». Он готов приобрести итальянский клуб.

По данным источника, французский бизнесмен хочет выкупить «Милан» за 1 миллиард евро у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Ранее фонд из США не раз отрицал информацию об интересе по приобретению команды.

Бернар Арно находится на 3-м месте в списке самых богатых людей мира. Его финансы приблизительно составляют 94,6 миллиарда долларов.

После трех туров чемпионата Италии «Милан» с 6-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Il Messaggero