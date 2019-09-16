Louis Vuitton может приобрести «Милан» весной 2020 года

Автор: Роман Шлуинский 0

Милан

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, возможно, будет новым владельцем «Милана». Он готов приобрести итальянский клуб.

По данным источника, французский бизнесмен хочет выкупить «Милан» за 1 миллиард евро у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Ранее фонд из США не раз отрицал информацию об интересе по приобретению команды.

Бернар Арно находится на 3-м месте в списке самых богатых людей мира. Его финансы приблизительно составляют 94,6 миллиарда долларов.

После трех туров чемпионата Италии «Милан» с 6-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Il Messaggero

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анхель Корреа

«Милан» близок к приобретению Анхеля Корреа

Диего Лаксальт перешел в «Торино»

Депай

«Милан» может подписать Мемфиса Депая в январе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 