Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян не будет наказан за свое высказывание после матча с ЦСКА

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб не станет наказывать главного тренера Александра Григоряна за его реплику после встречи 9-го тура РПЛ с ЦСКА.

Напомним, в домашней встрече «Тамбов» уступил московскому клубу со счетом 0:2.

«Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет.

Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно», – сказала Коновалова.

После девяти туров Российской Премьер-лиги подопечные Александра Григоряна замыкают турнирную таблицу. Клуб имеет в своем активе 5 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС