Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян не будет наказан за свое высказывание после матча с ЦСКА

Автор: Роман Шлуинский 0

Александр Григорян

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб не станет наказывать главного тренера Александра Григоряна за его реплику после встречи 9-го тура РПЛ с ЦСКА. 

Напомним, в домашней встрече «Тамбов» уступил московскому клубу со счетом 0:2.

«Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет.

Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно», – сказала Коновалова.

После девяти туров Российской Премьер-лиги подопечные Александра Григоряна замыкают турнирную таблицу. Клуб имеет в своем активе 5 очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 4-й тур. «Арсенал» обыграл «Тамбов» на выезде

ФК «Тамбов» не сыграет на домашнем стадионе еще минимум три месяца

Тамбов Динамо

Премьер-лига. 7-й тур. «Тамбов» проиграл «Динамо»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 