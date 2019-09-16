Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян не будет наказан за свое высказывание после матча с ЦСКА

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб не станет наказывать главного тренера Александра Григоряна за его реплику после встречи 9-го тура РПЛ с ЦСКА.
Напомним, в домашней встрече «Тамбов» уступил московскому клубу со счетом 0:2.
«Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет.
Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно», – сказала Коновалова.
После девяти туров Российской Премьер-лиги подопечные Александра Григоряна замыкают турнирную таблицу. Клуб имеет в своем активе 5 очков.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС