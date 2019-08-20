ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса

Испанский защитник может продолжить карьеру в чемпионате России. 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА.

Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа. Стороны уже контактировали по вопросу возможного трансфера. Однако, у игрока есть и другие варианты для продолжения карьеры.

Отметим, что Гомес является воспитанником «Барселоны». Cерджи перешел в «Севилью» летом 2018 года из «Сельты». Трансферная стоимость перехода составила 5,4 млн. евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча в чемпионате Испании. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: официальный «твиттер» Серджи Гомеса

Источник: El Desmarque