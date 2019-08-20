Эсекиэль Понсе: «Только благодаря переходу в «Спартак» меня заметили в олимпийской сборной Аргентины»

Новичок «Спартака» поделился впечатлениями от вызова в олимпийскую сборную Аргентины. А также отметил, благодаря чему на него обратили внимание тренерский штаб национальной команды.

Форвард был приятно удивлен приглашению в сборную. По его мнению, не малая заслуга в этом принадлежит его новому клубу.

«Не терпится поскорее вернуться на поле после дисквалификации, чтобы помочь «Спартаку». И буквально два дня назад узнал о вызове в олимпийскую сборную Аргентины», — сказал футболист.

«Мне позвонили из клуба и сказали, что пришел вызов. Было неожиданно, и я счастлив такому повороту событий. Большое спасибо «Спартаку». Считаю, только благодаря переходу в этот клуб меня заметили. Я делал свою работу, и это показалось интересным представителям сборной», — отметил он.

«Меня вызвали, и теперь я буду выступать не только за клуб, но и за национальную команду. Это очень почетно, очень большая ответственность», — заключил Понсе.

В текущем сезоне футболист провел 4 матча в чемпионате России. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал «Спартака»