Мохамед Салах: «У меня нет большого влияния в сборной Египта»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о «Ливерпуле» и сложностях в сборной Египта. За мерсисайдцев египтянин выступает с 2017 года, за национальную сборную – с 2011 года.

«Я счастлив в «Ливерпуле». Я чувствую себя счастливым в городе – я люблю фанатов, а они любят меня.

Я люблю Египет всем сердцем, и всегда помню о родной стране. Что-то подталкивает меня становиться лучше, быть кумиром для детей, чтобы они мечтали быть похожими на меня. Я хочу быть таким человеком, поэтому просто уйти из сборной для меня очень сложно.

С федерацией футбола Египта у нас было что-то похожее на состязание, которое я бы точно не выиграл, потому что я игрок. Так что когда я рассказываю что-то, я делаю это только потому, что хочу быть счастливым, хочу добиться чего-то для сборной.

Я говорю это не для того, чтобы показать, насколько я влиятелен. Поверьте мне, если бы у меня было это влияние, я бы многое изменил.

Во время Кубка Африки на Египет оказывалось слишком большое давление. На каждом матче было 70-80 тысяч болельщиков. Игроки чувствовали давление, и, если честно, мы выступили не на самом высоком уровне. Я не пытаюсь снять с себя вину, но как команда мы выступили плохо.

Тот, кто займет пост главы федерации футбола Египта, должен быть честен перед самим собой и попытаться исправить ситуацию, потому что, игрокам сборной не нравятся многе вещи.

Надеюсь, придет кто-то новый и будет делать по-другому», – сказал Салах.

Фото: Global Look Press

Источник: CNN