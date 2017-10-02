Некоторые игроки «Баварии» тренировались втайне от Карло Анчелотти

Стали известны подробности недовольства футболистов «Баварии» руководством Карло Анчелотти. Еще в прошлом сезоне Филипп Лам и Хаби Алонсо, летом завершившие карьеру, критиковали итальянского тренера за низкоинтенсивные тренировки.

В начале нынешнего розыгрыша бундеслиги ведущие игроки клуба, такие как: Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Джером Боатенг – обратились к генеральному директору Карлу-Хайнцу Румменигге и высказали недовольство тренировочным процессом. Например, наставник иногда давал всего три минуты для разминки.

Некоторые футболисты начали устраивать себе дополнительные тренировки, которые Анчелотти вскоре запретил. Это привело к тому, что подготовка была организована за пределами базы клубы и втайне от специалиста.

Ранее полузащитник Арьен Роббен заявил, что его сыновей в молодежной команде тренируют лучше, чем это делал Папа Карло в «Баварии».

58-летний Анчелотти выиграл вместе с мюнхенским клубом чемпионат Германии и дважды Суперкубок страны. 28 сентября этого года итальянец был уволен после крупного поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker