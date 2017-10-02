Фанаты «Легии» избили игроков после крупного поражения

Болельщики «Легии» избили игроков команды после поражения в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3). Когда игроки вышли со стадиона на охраняемую парковку клуба, то увидели 50 ожидающих фанатов.

Они решили, что болельщики хотят поговорить, но те сразу набросились на игроков.

По данным источника, фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придем снова».

«Легия» начала внутреннее расследование произошедшего.

Фото: Global Look Press

Источник: Przegląd Sportowy