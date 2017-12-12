Мино Райола требует аннулировать новый контракт Джанлуиджи Доннаруммы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду. Его агент Мино Райола настаивает, чтобы итальянский клуб аннулировал новый контракт футболиста.

Мино Райола попросил «Милан» аннулировать контракт из-за морального унижения, которое испытывает Доннарумма. Сообщается, что вратарь сам направил руководству «Милана» письмо, в котором уточнил, что он испытывает психологическое давление. К Доннарумме проявляют интерес «ПСЖ» и «Реал».

Новый контракт с «Миланом» Доннарумма подписал летом 2017 года. Его срок действия – до лета 2021 года. Предыдущее соглашение завершало свое действие летом 2018 года.

В этом сезоне Доннарумма провел 16 матчей за «россонери» в Серии А.

Источник: Football Italia

Фото: Global Look Press

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