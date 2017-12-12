Мино Райола требует аннулировать новый контракт Джанлуиджи Доннаруммы

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Мино Райола

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду. Его агент Мино Райола настаивает, чтобы итальянский клуб аннулировал новый контракт футболиста.

Мино Райола попросил «Милан» аннулировать контракт из-за морального унижения, которое испытывает Доннарумма. Сообщается, что вратарь сам направил руководству «Милана» письмо, в котором уточнил, что он испытывает психологическое давление. К Доннарумме проявляют интерес «ПСЖ» и «Реал».

Новый контракт с «Миланом» Доннарумма подписал летом 2017 года. Его срок действия – до лета 2021 года. Предыдущее соглашение завершало свое действие летом 2018 года.

В этом сезоне Доннарумма провел 16 матчей за «россонери» в Серии А.

Источник: Football Italia
Фото: Global Look Press

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