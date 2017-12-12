«Челси» и «Тоттенхэм» хотят приобрести Росса Баркли этой зимой

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли по-прежнему находится в сфере интересов «Челси». По окончании сезона он может стать свободным агентом, но «синие» готовы приобрести его в январе.

Лондонцам не удалось приобрести 24-летнего англичанина в заключительный день летнего трансферного окна, поскольку Баркли хотел перейти в «Тоттенхэм». Но «шпоры» отказались покупать его, поскольку у игрока была травма задней поверхности бедра.

Ожидается, что Баркли вернется в строй через две недели, и «Челси» с «Тоттенхэмом» попытаются осуществить трансфер в январе.

В этом сезоне футболист еще ни разу не выходил на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

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