В Индии открыли бронзовую статую Диего Марадоны

Автор: Евгений Морозов 0

Диего Марадона

В Индии состоялось открытие бронзовой статуи Диего Марадоны. Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.

57-летний Марадона лично посетил церемонию. Отвечая на вопросы журналистов, аргентинец признался, что удивлен данной инициативе.

«Я не бог футбола, я простой футболист. Я счастлив оказаться здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь», — сказал Марадона.

Высота скульптуры – 12 футов. Некоторые эксперты обрушились с критикой, отметив, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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