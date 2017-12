В Индии открыли бронзовую статую Диего Марадоны

В Индии состоялось открытие бронзовой статуи Диего Марадоны. Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.

57-летний Марадона лично посетил церемонию. Отвечая на вопросы журналистов, аргентинец признался, что удивлен данной инициативе.

«Я не бог футбола, я простой футболист. Я счастлив оказаться здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь», — сказал Марадона.

Высота скульптуры – 12 футов. Некоторые эксперты обрушились с критикой, отметив, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.

Diego Maradona is in India & a statue of him was unveiled at a charity event in Kolkata.

Good to see the chap that did the Ronaldo one is still in business pic.twitter.com/p5IDzgfExw

— Peter Coates (@golazoargentino) 11 декабря 2017 г.