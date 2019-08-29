«Рома» договорилась о трансфере защитника «Манчестер Юнайтед»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Менеджменты «Ромы» и «Манчестер Юнайтед» договорились об условиях трансфера центрального защитника Криса Смоллинга. Игрок отправится в Италию в аренду.

Представители клубов заключили сделку, согласно которой английский футболист проведет за «волков» один сезон в аренде без права дальнейшего выкупа. Сумма перехода обошлась римской стороне в 3 миллиона евро.

Смоллинг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2010 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 24 матчах, отметившись одним голом. Трудовое соглашение англичанина с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Фабрицио Романо

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