«Рома» договорилась о трансфере защитника «Манчестер Юнайтед»

Менеджменты «Ромы» и «Манчестер Юнайтед» договорились об условиях трансфера центрального защитника Криса Смоллинга. Игрок отправится в Италию в аренду.

Представители клубов заключили сделку, согласно которой английский футболист проведет за «волков» один сезон в аренде без права дальнейшего выкупа. Сумма перехода обошлась римской стороне в 3 миллиона евро.

Chris Smalling to AS Roma from Man United, here we go! Total agreement for a simple loan (€3M to Man Utd) without buy option. The player has accepted. 🔴 #MUFC #Roma #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2019