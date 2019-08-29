ЦСКА оформил переход защитника «Тамбова» Гогуа

Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перебрался в ЦСКА. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Гогуа успешно прошел медосмотр и подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать, это конфиденциальная информация. Уверен, что в новом клубе Седрик станет одним из лучших игроков чемпионата.

С ЦСКА несложно было договориться, там работают одни профессионалы. Сложно было с «Тамбовом», который не хотел отпускать одного из своих лидеров», — заявил Селюк.

Переход также подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

По предварительным данным ЦСКА выложил за игрока 400 тысяч евро. По новому контракту, его зарплата вырастет почти в 8 раз и составит порядком 300 тысяч евро в год.

Фото:Twitter

Источник: Sport24.ru