«Краснодар» лидирует в борьбе за хавбека «Фенербахче»

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Краснодар» – главный претендент на трансфер полузащитника турецкого «Фенербахче» Михи Зайца. Футболистом также интересуется другой российский клуб.

«Быки» предложили за 25-летнего словенца 4 миллиона евро. Турки готовы расстаться с футболистом не менее, чем за 6 миллионов евро.

Представители российского клуба в ближайшее время прибудут в Стамбул для того, чтобы провести переговоры по переходу Зайца.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны московского «Динамо». В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «Фенербахче» 10 матчей и забил два гола.

Фoто: Global Look Press
Источник: Fanatik

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